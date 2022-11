WM in Gefahr: Gesichts-OP bei Son

Mit Heung-min Son könnte der nächste Star für die Weltmeisterschaft in Katar ausfallen. Wie Tottenham Hotspur mitteilt, muss sich der südkoreanische Torjäger einer Operation unterziehen. In der Champions League-Begegnung mit Olympique Marseille (2:1) am Dienstagabend zog sich Son eine Fraktur im Gesicht zu.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der südkoreanische Fußballverband vermeldete, man werde die Situation nach dem Eingriff bewerten. Sons Teilnahme am Kontinentalturnier in zwei Wochen sei aber nicht gesichert. In Gruppe H trifft Südkorea auf Uruguay, Ghana und Portugal.