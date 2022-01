Köln: Duda weckt Interesse in Italien

Zwei Vereine aus der Serie A buhlen offenbar um Ondrej Duda. Wie ‚Sky‘ berichtet, zeigen Sampdoria Genua und der FC Genua Interesse am slowakischen Kreativspieler vom 1. FC Köln. Ein Transfer soll dem Bericht zufolge noch im Winter vonstattengehen. Bisher gebe es allerdings noch kein konkretes Angebot aus Italien, so der TV-Sender.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Spielzeit ist Duda unter Steffen Baumgart gesetzt. Der Nationalspieler verpasste keine Partie in der Bundesliga und stand in 13 von 17 Ligaspielen in der Startelf.