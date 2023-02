Fortuna: Niemiec-Verlängerung in Arbeit

Jona Niemiec könnte bald bei Fortuna Düsseldorf verlängern. „Natürlich kommt Jona für einen Profivertrag in Frage, insbesondere wenn er weiter so gute Leistungen abliefert. Er hat gezeigt, dass er einen Impact auf die Mannschaft haben kann, aber das muss er jetzt weiter bestätigen“, gibt sich Sportdirektor Christian Weber im Gespräch mit der ‚Rheinischen Post‘ zunächst zurückhaltend, um dann zu erklären: „Wir sind mit ihm in guten Gesprächen.“

Die Lokalzeitung berichtet darüber hinaus, dass es innerhalb der kommenden zwei Wochen zu einem intensiven Austausch der Seiten kommen soll. Andere Zweitligisten seien interessiert. Niemiecs Vertrag in Düsseldorf läuft zum Saisonende aus. Da der 21-jährige Stürmer aktuell aber zu den Durchstarten bei den Fortunen zählt, winkt ihm nun ein neuer Vertrag. Eigentlich ist er fester Bestandteil der Regionalliga-Mannschaft von F95, gab aber vergangene Woche sein Profi-Debüt im DFB-Pokal und kam im darauffolgenden Zweitligaspiel auf seine erste Torbeteiligung.

