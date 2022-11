Neue Aufgabe: Bayern will Ribéry zurück

Der FC Bayern will Franck Ribéry wieder in den Verein integrieren. Laut der ‚Sport Bild‘ laufen erste Gespräche über eine Rolle als Klubbotschafter. Der 39-Jährige beendete kürzlich seine aktive Karriere aufgrund von Verletzungsproblemen, ist derzeit als Co-Trainer bei Serie A-Klub US Salernitana tätig.

Für Bayern lief Ribéry zwischen 2007 und 2019 insgesamt 425 Mal auf, gewann die Champions League und neunmal die Meisterschaft. Auch andere Klubikonen wie Claudio Pizarro und Giovane Elber sind inzwischen als Vereinsbotschafter der Münchner tätig.