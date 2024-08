Fast fix: BVB verleiht Coulibaly

Die Transferplanungen von Borussia Dortmund sind in diesem Wechselfenster noch nicht abgeschlossen. Während die Schwarz-Gelben weiter nach Verstärkungen die Augen aufhalten und vor allem auf der Position des Linksverteidigers gerne noch nachlegen würden, lässt der Klub mit Soumaïla Coulibaly das nächste junge Talent ziehen.

Der 20-jährige Innenverteidiger verlässt den BVB laut Informationen von ‚Le Parisien‘ leihweise in Richtung Frankreich. Laut ‚Sky‘ gibt es keine Kaufoption. Bei Stade Brest soll der französische U20-Nationalverteidiger Spielpraxis sammeln – auch Einsätze in der Königsklasse sind möglich. Der Klub aus der Bretagne war die absolute Überraschungsmannschaft der vergangenen Ligue 1-Saison und schloss die Spielzeit als Tabellendritter auf einem Champions League-Platz ab.

Medizincheck noch heute

Nach Tom Rothe (19/Union Berlin), Ole Pohlmann (23/Rio Ave) und Youssoufa Moukoko (19/OGC Nizza) ist Coulibaly bereits das vierte Talent, das die Dortmunder in dieser Spielzeit verlässt. Noch am heutigen Donnerstagabend soll der Linksfuß in Frankreich den Medizincheck absolvieren.

Coulibaly war 2021 aus der Jugend von Paris St. Germain nach Dortmund gewechselt. Seitdem kam der Abwehrspieler jedoch lediglich zweimal für die Profis zum Einsatz und lief ansonsten für die zweite Mannschaft und in der UEFA Youth League für die U19 der Borussen auf. In der vergangenen Saison war der Franzose an Royal Antwerpen verliehen. Bei den Belgiern war Coulibaly unumstrittener Stammspieler, verpasste allerdings weite Teile der Rückrunde verletzungsbedingt.