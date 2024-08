Bericht: BVB denkt an Blitz-Transfer

Am Freitag schließt das deutsche Transferfenster. Bis dahin dürfte sich bei Borussia Dortmund noch einiges tun – und zwar nicht nur auf Abgangsseite. Während die Transfers von Youssoufa Moukoko (19/Leihe zum OGC Nizza) und Salih Özcan (26/Leihe zum VfL Wolfsburg) so gut wie durch sind, kommt auch bei Soumaïla Coulibaly (20) wieder Bewegung rein.

Laut ‚Sky‘ sind unter anderem Vereine aus Frankreich konkret am Innenverteidiger interessiert, der seinen Wechselwunsch klar hinterlegt haben soll. Auf der anderen Seite halten die Schwarz-Gelben die Augen nach einem neuen Abwehrspieler offen.

Konkreter geht es den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge um einen „jungen, entwicklungsfähigen Linksverteidiger“, den der ambitionierte Bundesligist gerne noch an Bord holen würde. Potenzielle Kandidaten sind zur Stunde nicht durchgesickert.

Rothe zu früh abgegeben?

Bis vor kurzem fand sich ein solcher Linksverteidiger sogar noch in den eigenen Reihen wieder: Der erst 19-jährige Tom Rothe, der das gesuchte Profil optimal erfüllt, wurde allerdings für fünf Millionen Euro an Ligakonkurrent Union Berlin abgegeben. Es wird sich zeigen, ob die Borussia so kurzfristig fündig wird.