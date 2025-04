Wölfe haben Mittelfeld-Duo im Visier

Der VfL Wolfsburg hat gleich zwei zentrale Mittelfeldspieler auf der Liste. Sacha Tavolieri berichtet, dass die Wölfe sowohl an Habib Diarra von Racing Straßburg, als auch an Noah Sadiki von Union St. Gilloise interessiert sind. Letztgenannten wollte auch der 1. FC Union Berlin im vergangenen Sommer verpflichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diarra ist mit 21 bereits Kapitän in Straßburg, wo der Senegalese auch seine Jugend verbrachte und sein Vertrag noch bis 2028 läuft. Union hatte im Sommer intensiv an Sadiki gebaggert, eine Leihe mit Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro hatten die Belgier damals allerdings abgelehnt. Auch in diesem Jahr spielt der defensiv orientierte Mittelfeldspieler eine wichtige Rolle für St. Gilles und dürfte nicht gerade günstiger geworden sein. Sein Vertrag läuft 2027 aus.