VfB Stuttgart: Sorge um Debütant Jaquez

Luca Jaquez‘ Startelfdebüt für den VfB Stuttgart war mit einem großen Wehrmutstropfen versehen. Der 21-jährige Innenverteidiger zeigte beim 4:0-Sieg in Bochum am heutigen Samstagnachmittag zwar eine gute Leistung, musste jedoch in der 74. Minute offenkundig verletzt ausgewechselt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jaquez war im Winter für 6,5 Millionen Euro vom FC Luzern nach Stuttgart gekommen. Bis dato stand nur ein Einsatz in der Bundesliga auf seinem Konto. Wann der nächste hinzu kommt, bleibt vorerst offen.