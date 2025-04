Bei Müller ist das letzte Wort noch nicht gesprochen

Thomas Müller hat seinen Abschied vom FC Bayern verkündet. Nach der Klub-WM ist mit Vertragsablauf Schluss – die Münchner haben kein neues Angebot zur Verlängerung vorgelegt.

Doch ausgerechnet jetzt wird Müller nochmal richtig wichtig für den FCB. Fast zeitgleich zur Abschiedsmeldung wurde bekannt, dass Jamal Musiala mit einem Muskelbündelriss sechs bis acht Wochen ausfällt. Mitten hinein in die ganz heiße Saisonphase. Am Dienstag (21 Uhr) steht das Champions League-Viertelfinalhinspiel gegen Inter Mailand an.

Müller ist – wie schon gestern beim 3:1-Sieg in Augsburg – die erste Wahl als Musiala-Ersatz. Und hat nach dem angekündigten Ende seiner Bayern-Zeit entsprechend die Aussicht auf einige große Spiele als Starter.

Doppelte Motivation für Müller

Mit Motivationsproblemen hatte der Weltmeister von 2014 ohnehin noch nie zu tun. Doch darf man jetzt davon ausgehen, dass Müller wirklich die allerletzten Körner aus sich rausholen wird. Nicht nur für einen schönen Abschied mit dem Champions League-Finale im eigenen Stadion im Blick, sondern auch, weil der Routinier gerne noch geblieben wäre.

Zwar könne man sich in die Augen schauen, doch ließ Müller heute auch wissen, dass das Aus am Saisonende „nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach“. Entsprechend will er es nun allen nochmal ein bisschen mehr zeigen. Und wer weiß: Wenn Müller im Saisonendspurt seinen zweiten Frühling erlebt, könnte eine Rolle rückwärts in Sachen Vertragsverlängerung zumindest mal zum Thema werden.