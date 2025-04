„Anders vorgestellt“: Zoller beendet Karriere

Simon Zoller hängt die Schuhe an den Nagel. Der Stürmer des FC St. Pauli wird zum Ende der Saison seine Karriere beenden, wie er auf seinen Social Media-Kanälen verkündet. „Die Entscheidung ist über die letzten Monate gereift, da es für mich körperlich und auch vom Kopf her schwierig geworden ist“, so der 33-Jährige, der seit seinem Wechsel zu den Kiezkickern letztlich nur auf fünf Pflichtspiele kommt.

„Die Zeit habe ich mir ganz anders vorgestellt. Es tut mir mega leid, das habe ich mir komplett anders ausgemalt“, so Zoller zu seiner Zeit auf St. Pauli, die allen voran von Verletzungen geprägt war. Zuvor hatte er beim VfL Osnabrück, dem 1. FC Kaiserlautern, dem 1. FC Köln und dem VfL Bochum mit vielen Toren für Erfolge gesorgt und unter anderem 2020/21 mit dem VfL den Aufstieg gefeiert.