Mathijsen neuer Technischer Direktor in Den Haag

Van Grinsven-Admiraal nieuwe algemeen directeur van ADO Den Haag

ADO Den Haag is verheugd aan te kondigen dat het Natascha van Grinsven-Admiraal heeft aangesteld als nieuwe algemeen directeur. Van Grinsven-Admiraal zal vanaf medio juni starten in haar nieuwe rol. Natascha van Grinsven-Admiraal komt over van Telstar, waar ze werd aangesteld als commercieel directeur van de Witte Leeuwen. Hier was ze verantwoordelijk voor het commerciële team in al haar fa