Tottenham: Erste Gespräche wegen Aouar

Tottenham Hotspur zeigt Interesse an Houssem Aouar von Olympique Lyon. Laut ‚Sky Sports‘ fanden bereits erste informelle Gespräche zwischen den Spurs und den Beratern des 23-jährigen Mittelfeldspielers statt. Aouar ist noch bis 2023 an OL gebunden.

Der Franzose wird bereits seit einiger Zeit mit einem Abschied von seinem Heimatklub in Verbindung gebracht. In der Vergangenheit die scheiterten Transferverhandlungen noch an den Ablöseforderungen von Lyon, nun soll der Verein nach einem Fehlstart in die Saison einem Verkauf von Aouar offener gegenüberstehen.