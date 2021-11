Kohfeldt: Kein „No-Go“ in Wolfsburg

Florian Kohfeldt hat über seine Entscheidung für den VfL Wolfsburg gesprochen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der neue Trainer: „Ich hatte mir in der Zeit, in der ich ohne Job war, Gedanken gemacht, welche Rahmenbedingungen ich gern bei meinem nächsten Verein vorfinden würde. Welche No-Gos gibt es für mich? In Wolfsburg gab es nicht ein einziges No-Go.“

Vor zwei Wochen trat Kohfeldt die Nachfolge des entlassenen Mark van Bommel bei den Wölfen an und gewann prompt die ersten drei Spiele. Über den Vorlauf berichtet der 39-Jährige: „Es hat sich in zwei sehr intensiven Tagen und Nächten entschieden. Das persönliche Verhältnis zu Jörg Schmadtke (Geschäftsführer, Anm. d. Red.) und Marcel Schäfer (Sportdirektor, Anm. d. Red.) war sofort da, die Kaderqualität ist gut, die Arbeitsbedingungen in Wolfsburg sind absolut top.“