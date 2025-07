Inter bastelt an 60-Millionen-Transfer

Inter Mailand könnte sich eine der heißesten Aktien der Serie A sichern. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge haben die Italiener die Fühler nach Éderson von Ligakonkurrent Atalanta Bergamo ausgestreckt. Für den Brasilianer, der noch einen bis 2027 datierten Vertrag besitzt, steht eine Ablöse von 60 Millionen Euro im Raum.

Im Mittelfeld der Nerazzurri soll noch einiges passieren. Kristjan Asllani (23), Aleksandar Stankovic (19) und Hakan Calhanoglu (31) stehen auf der Liste möglicher Abgänge. Sollte Inter alle Spieler verkaufen, rechnet man in der Modestadt mit einem Erlös von rund 50 Millionen Euro, den man in den Transfer von Éderson reinvestieren könnte. In der vergangenen Saison zählte der 26-jährige Mittelfeldspieler zum absoluten Stammpersonal von Atalanta und bestritt insgesamt 49 Spiele.