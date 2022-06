Dembélé-Berater in Barcelona

Moussa Sissoko wird in den kommenden Tagen die Zukunft seines Klienten Ousmane Dembélé klären. Wie die spanische ‚Cope‘-Journalistin Helena Condis berichtet, ist der Berater des Offensivspielers in Katalonien angekommen. In den kommenden Tagen sollen Gespräche mit dem FC Barcelona geführt werden.

Dembélés Arbeitspapier läuft am kommenden Donnerstag aus. Wie es danach weitergeht, ist nach wie vor offen. Zuletzt soll der 25-Jährige den Wunsch geäußert haben, seinen Vertrag in Barcelona doch noch zu verlängern. Am vorliegenden Angebot will Barça aber nichts mehr ändern.