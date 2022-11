Bayer 04: Wird Paulinho doch verliehen?

Die Wege von Bayer Leverkusen und Paulinho werden sich zeitnah trennen. Gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt Sportdirektor Simon Rolfes: „Wir sind in Gesprächen.“ Wie das Fachblatt weiter berichtet, soll der „Deal mit Atlético Mineiro schon in den nächsten Tagen über die Bühne gehen“. In Sachen könnte Vertragsmodalitäten könnte es dabei zu einem Novum kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem ‚kicker‘ wird Paulinho trotz des im Sommer auslaufenden Vertrags verliehen, die Leihgebühr soll unterhalb einer Millionen Euro rangieren. „Ist ein solches Konstrukt in Deutschland nicht möglich, so erlauben es die brasilianischen Statuen sehr wohl“, begründet das Nürnberger Magazin. Die ‚Sport Bild‘ berichtet ebenfalls von dem sich anbahnenden Wechsel nach Brasilien. Laut dem Springer-Medium handelt es sich aber um einen fixen Transfer mit Mini-Ablöse. Zuvor hatte bereits das brasilianische ‚Globo Esporte‘ über die avisierte Leihe berichtet.