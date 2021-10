Laporta: „Koeman bleibt Trainer“

Ronald Koeman soll auch nach der heutigen Partie gegen Atlético Madrid (21 Uhr) Trainer des FC Barcelona bleiben. Das verkündete Joan Laporta auf einer Pressekonferenz am Samstagvormittag gegenüber spanischen Medien. „Unabhängig vom Ergebnis wird Koeman Trainer bleiben“, machte der Präsident der Katalanen klar.

Laporta begründet seine Aussage wie folgt: „Er ist ein Bezugspunkt für Barça. Er ist ein Culé. Wir müssen ihm einen Vertrauensvorschuss geben. Er hat sich in einer Zeit größter institutioneller und sportlicher Schwierigkeiten entschieden, Trainer zu werden.“ Außerdem dementierte Laporta, ein unterkühltes Verhältnis zu Koeman zu haben. Dazu ergänzt der Barça-Boss: „Er ist ein guter Mensch.“

Koeman schwer zu halten

Trotz Süßholzraspeln des Präsidenten scheint Koeman bei der Blaugrana keine Zukunft mehr zu haben. Den einzigen Sieg im vergangenen Monat holte Barcelona gegen UD Levante (3:0) – ausgerechnet in der Partie, in der Koeman aufgrund einer Sperre nicht auf der Trainerbank sitzen durfte. In den weiteren Spielen wirkten die Katalanen oft uninspiriert und teils überfordert. Holt Koeman keine Ergebnisse, fehlen die Argumente für einen Verbleib des Niederländers.

Liste der Nachfolge-Kandidaten

Gerüchte um mögliche Nachfolger kursierten zuletzt zahlreich. Deutsche Trainer sollen am Camp Nou eine hohe Wertschätzung genießen. Namen wie Thomas Tuchel, Ralf Rangnick und Joachim Löw wurden im Zusammenhang mit einem Engagement bei den Katalanen genannt.

Neben Andrea Pirlo ist vor allem Xavi Hernández ein potenziell realistischer Nachfolger von Koeman. Der ehemalige Mittelfeldstar der Blaugrana ist momentan bei Al-Sadd SC als Trainer angestellt, wäre aber womöglich zu einem Wechsel bereit, wenn Barcelona anklopft. Neuerdings wird auch Erik ten Hag von Ajax Amsterdam zum Favoritenkreis gezählt.

Dass Laporta seinem aktuellen Trainer den Rücken derart stärkt, wirkt wie ein spielen auf Zeit. Außerdem wäre ein gutes Ergebnis gegen Atleti wichtig, um einen direkten Konkurrenten im Kampf um die vorderen Plätze in der Tabelle nicht davonziehen zu lassen.