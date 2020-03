Nach Kritik: Schalke beschwert sich bei Rudy

Der FC Schalke 04 ist alles andere als begeistert, dass Sebastian Rudy den Verein in der Öffentlichkeit kritisierte. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich die Chefetage der Königsblauen bei der Entourage des 30-Jährigen erheblich beschwert. Zur Erinnerung: Vor rund eineinhalb Monaten hatte Rudy im Interview mit ‚t-online.de‘ zur Kritik ausgeholt: „Mir kam es definitiv so vor, als sei ich in der Öffentlichkeit zum Gesicht der Krise auserkoren worden. Auch wenn ich die Fehler immer erst bei mir selbst suche und sicher welche gemacht habe – da hat Schalke es verpasst, mich als Spieler zu schützen.“

Rudy war 2018 für 16 Millionen Euro von Bayern München nach Gelsenkirchen gewechselt. Bei den Knappen ist dem deutschen Nationalspieler in 28 Einsätzen kein einziger Scorerpunkt gelungen. Folglich schloss sich Rudy 2019 auf Leihbasis der TSG Hoffenheim an. Für sechs Millionen Euro können die Kraichgauer den Mittelfeldspieler fest verpflichten. Am heutigen Samstag (15:30 Uhr) kehrt Rudy in die Veltins Arena zurück. Vertraglich ist er noch bis 2022 an Schalke 04 gebunden.