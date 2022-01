Bentancur: Aston Villa verhandelt mit Juve

Aston Villa zeigt konkretes Interesse an Rodrigo Bentancur von Juventus Turin. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, befinden sich die Villans in laufenden Verhandlungen mit der Alten Dame. Demnach beziffern die Verantwortlichen des italienischen Rekordmeisters Bentacurs Marktwert auf knapp 19 Millionen Euro, der 24-jährige Uruguayer ist noch bis 2024 an Juve gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim aktuellen Tabellenzehnten der Premier League würde Bentancur die Mittelfeldzentrale verstärken und wäre nach Philippe Coutinho (29), Lucas Digne (28) und Robin Olsen (32) bereits der vierte Transfer in der laufenden Periode. Für Turin kommt Bentancur in dieser Saison wettbewerbsübergreifend auf 25 Einsätze, in denen ihm drei Vorlagen gelangen.