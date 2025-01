Heidenheim: Maloney-Abgang nimmt Form an

Lennard Maloney wird den 1. FC Heidenheim aller Voraussicht nach in diesem Winter verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, gibt es bereits einige Interessenten für den in Ungnade gefallenen Vizekapitän des Bundesligisten. Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im Sommer aus, ein Angebot zur Verlängerung hat der US-Nationalspieler jedoch abgelehnt. In der Folge wurde er von FCH-Trainer Frank Schmidt aussortiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Bezahlsender sind sowohl der englische Zweitligist Birmingham City als auch PAOK Saloniki an Maloney interessiert. Zudem sollen auch drei nicht namentlich genannte Bundesligisten aus der unteren Tabellenhälfte an dem Sechser interessiert sein. Erste konkrete Angebote werden noch in dieser Woche erwartet.