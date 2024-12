Heidenheim streicht Vizekapitän: Abgang im Winter?

Frank Schmidt hat seinen Vizekapitän Lennard Maloney scharf kritisiert und einen Abgang schon im Winter angedeutet. Auf der Pressekonferenz des 1. FC Heidenheim am Freitag erklärte der Trainer, warum Maloney am Donnerstag beim 1:1 gegen den FC St. Gallen nicht im Kader stand und auch am Sonntag (15:30 Uhr) im Duell mit dem VfL Bochum fehlen wird: „Ich habe mich entschieden, ihn für gestern und auch für Sonntag nicht zu nominieren, weil er momentan nicht in dieser Verfassung ist, um den vollen Fokus auf die sportliche Aufgabe zu haben.“ Der Vertrag des 25-Jährigen läuft im Sommer aus, ein Angebot zur Verlängerung hat er abgelehnt.

Die harte Kritik sowie die sportliche Ausbootung sorgen dafür, dass nun auch ein Abgang im Winter nicht mehr ausgeschlossen ist, wie Schmidt selbst verrät: „Im Gesamtkontext spielt die Situation, wie es weitergeht im Winter, eine große Rolle. Ich kann in dieser Phase nur auf Spieler setzen, die aus Sicht des Trainers zu 100 Prozent den Fokus auf den Interessen des 1. FC Heidenheim haben.“ Maloney ist seit 2022 in Heidenheim und ist seitdem ein wichtiger Leistungsträger beim 1. FCH. Auch in dieser Saison zählt der Nationalspieler der USA als Vizekapitän zum Stammpersonal.