Vertrag abgelehnt: Heidenheim bangt um Maloney

Der 1 FC Heidenheim verliert im Sommer womöglich einen seiner Leistungsträger. Wie der ‚kicker‘ schreibt, hat der 25-jährige Lennard Maloney das seit Sommer vorliegende Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt. Da sein Arbeitspapier am Ende dieser Spielzeit ausläuft, könnte der ehemalige Dortmunder den Bundesligisten im Sommer ablösefrei verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits vor einer Woche hatte ‚Sky‘ berichtet, dass der US-Nationalspieler den nächsten Schritt gehen will. Demnach sei auch ein Wechsel im Winter nicht ausgeschlossen, Heidenheim fordere in diesem Fall drei bis vier Millionen Euro. Beim Team von Frank Schmidt spielt Maloney in diesem Jahr eine tragende Rolle, in acht seiner neun Bundesliga-Spiele stand er von Beginn an auf dem Rasen.