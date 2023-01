Pastore wechselt in die Wüste

Javier Pastore schnürt seine Fußballschuhe künftig in Katar. Der 33-Jährige schließt sich dem Qatar SC an. Bis Anfang Januar spielte der Argentinier beim FC Elche in Spanien. Beim derzeitigen Tabellenletzten der La Liga stand der offensive Mittelfeldspieler in der laufenden Saison allerdings nur in einer Partie auf dem Rasen.

Pastores neuer Arbeitgeber steht in der katarischen Stars League derzeit auf dem siebten Platz. Am häufigsten ist der ehemalige Nationalspieler der Albiceleste in seiner Karriere für Paris St. Germain aufgelaufen. Für die Pariser spielte der Rechtsfuß 269 Mal und war an 106 Treffern direkt beteiligt (45 Tore, 61 Vorlagen).

