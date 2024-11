Bayer 04: Rolfes nach England?

Am gestrigen Donnerstag platzte in Spanien die Meldung herein, Erfolgstrainer Xabi Alonso würde Bayer Leverkusen am Ende der Saison definitiv verlassen. Und womöglich müssen die Anhänger des Deutschen Meisters um den Abgang einer weiteren essenziellen Personalie bangen.

Laut der ‚Daily Mail‘ ist Simon Rolfes ins Visier des FC Arsenal geraten. Bayers Geschäftsführer Sport gehöre genauso wie Roberto Olabe (Sportdirektor bei Real Sociedad) zu den Kandidaten auf die Nachfolge des kürzlich abgewanderten Sportdirektors Edú. Zudem werden Tim Steidten (Technischer Direktor bei West Ham), Tomas Rosicky (Sportdirektor bei Sparta Prag) und Thiago Scuro (Generaldirektor bei der AS Monaco) mit dem Amt in Verbindung gebracht.

Rolfes ist derweil seit 2018 in diversen Positionen für die Werkself aktiv, für die er von 2005 bis 2015 selbst auf dem Platz gestanden hatte. In Leverkusen baute der 42-Jährige einen starken Kader zusammen, der vergangenes Jahr den FC Bayern vom Thron stoß und das nationale Double abräumte. Vertraglich ist der frühere Mittelfeldspieler bis 2028 an den Bundesligisten gebunden.

Übrigens: Nach FT-Informationen ist Rolfes nicht der einzige ehemalige DFB-Nationalspieler, der bei den Gunners als neuer Sportdirektor im Gespräch ist. Denn intern gibt es Überlegungen, Per Mertesacker zu befördern. Der 40-jährige Weltmeister von 2014 ist aktuell als Leiter der Nachwuchsabteilung in London tätig.