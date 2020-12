Mainz weicht Lichte-Frage aus

Rouven Schröder will sich in puncto Trainerfrage nicht festnageln lassen. Vor dem letzten Spiel des Jahres gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) sagt der Mainzer Sportvorstand auf entsprechende Nachfrage der ‚Bild‘: „Lasst uns das Jahr sehr, sehr erfolgreich abschließen und dann mit vollem Blick voraus. Es hat sich nichts geändert. Wir gehen voran, Jan-Moritz und ich vorweg.“

Von seinen zehn Partien konnte Trainer Jan-Moritz Lichte nur eins gewinnen, sechs gingen verloren. „Wir ziehen ständig Bilanz, gucken, was gut und was schlecht gelaufen ist, was wir besser machen können. Es kommen noch ein Transferfenster und Gespräche zur Kaderplanung. Jan-Moritz und ich arbeiten da ganz eng zusammen und treiben die Dinge voran“, so Schröder.