Zirkzee spricht über Anderlecht-Wechsel

Joshua Zirkzee ist glücklich, leihweise vom FC Bayern zum RSC Anderlecht gewechselt zu sein. Im Interview mit der belgischen Zeitung ‚La Dernière Heure‘ sagt der Stürmer: „Ich weiß, dass Anderlecht der größte Verein in Belgien ist. Das hier ist ein hochprofessioneller Klub, ich spiele gerne hier im Stadion.“

Am morgigen Sonntag (13:30 Uhr) trifft der RSC auf den FC Brügge, der aktuell mit 18 Punkten Spitzenreiter der Jupiler Pro League ist. Auf das Topspiel freut sich der 20-Jährige besonders: „Ich kann es kaum erwarten, gegen Brügge zu spielen.“ In Anderlecht legte Zirkzee einen guten Start hin: In sieben Ligaspielen gelangen dem Niederländer vier Treffer und ein Assist.