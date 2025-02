Parma verlängert mit Aufstiegsheld

Parma Calcio verlängert den Vertrag mit Verteidiger Alessandro Circati. Der australische Nationalspieler unterschreibt beim Aufsteiger in die Serie A ein neues Arbeitspapier, das bist 2029 Gültigkeit besitzt. „Ich bin sehr glücklich über die Erneuerung, ich habe eine tolle Beziehung zu Parma und zu den Gialloblu-Fans. Hier spüre ich all die Zuneigung, die nötig ist, um weiterhin gut zu sein“, so der 21-Jährige.

Aktuell laboriert der Verteidiger an einem Kreuzbandriss, den er sich zu Beginn der Saison zugezogen hat. In der vergangenen Spielzeit stand er in 29 Spielen für Parma auf dem Rasen und hatte damit einen großen Anteil am Aufstieg in die erste Liga. Ursprünglich wäre sein Vertrag 2027 ausgelaufen.