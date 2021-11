DFB-Elf: Mini-Kader zum Jahresabschluss

Wie schon gegen Liechtenstein muss Bundestrainer Hansi Flick bei seiner Mannschaftsaufstellung improvisieren. Die Zahl der Ausfälle hat sich durch weitere Abreisen auf zwölf erhöht. „Die Mannschaft, die da ist, hat unser absolutes Vertrauen verdient“, sagte der Bundestrainer am gestrigen Samstag mit Blick auf die zahlreichen Ausfälle. Inzwischen sind auch Manuel Neuer und Marco Reus nicht mehr bei der DFB-Elf.

„Manuel Neuer und Marco Reus hatten zuletzt sehr viele Spiele und haben auch noch viele Einsätze bis Weihnachten vor sich. Sie sollen deshalb vor den anstehenden Wochen nochmal durchschnaufen“, erklärte Flick die Maßnahme, die beiden Profis vorzeitig nach Hause zu schicken. Neben dem Führungsduo fehlt zudem Antonio Rüdiger gelbgesperrt.

Im Tor wird in Abwesenheit von Neuer daher Marc André ter Stegen zu seinem 27. Länderspieleinsatz kommen. Die Kapitänsbinde soll Thomas Müller übernehmen. Darüber hinaus kehrt Kai Havertz nach überstandener Gelbsperre in die Startformation zurück. „Er ist fit und einsatzbereit“, so Flick. Lukas Nmecha dürfte zudem sein Startelfdebüt feiern.

So könnte Deutschland spielen