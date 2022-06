Bayer 04: Nimmt der Alario-Transfer Fahrt auf?

Der Abschied von Lucas Alario von Bayer Leverkusen könnte zeitnah über die Bühne gehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fliegt Berater Pedro Aldave am Wochenende nach Leverkusen. Die Tageszeitung spekuliert, dass dies mit dem potenziellen Transfer des Stürmers zu Eintracht Frankfurt zu tun hat. Die SGE möchte Alario verpflichten, aber nicht die Ausstiegsklausel über sieben Millionen Euro ziehen. Aldave könnte mit den Bayer-Verantwortlichen entscheidende Nachverhandlungen führen.

In Frankfurt ist Alario neben Wout Weghorst (29/FC Burnley) und Sebastian Polter (31/VfL Bochum) Kandidat für den Sturm. Am 29-jährigen Argentinier zeigen aber auch die spanischen Klubs FC Villarreal und Betis Sevilla Interesse. An Bayer ist er noch bis 2024 gebunden.