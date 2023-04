Schnatterer kündigt Karriereende an

Zweitliga-Legende Marc Schnatterer wird am Ende der Saison seine Schuhe an den Nagel hängen. Dies kündigte der 37-Jährige am gestrigen Samstagabend im Gespräch mit ‚Magenta Sport‘ an: „Die Entscheidung ist Ende März mit meiner Familie gefallen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sie öffentlich zu machen. Ich werde Ende des Jahres 38 und bin dankbar, dass ich bis zum Schluss auf diesem Niveau spielen konnte.“ Aktuell steht Schnatterer bei Waldhof Mannheim unter Vertrag.

Beim Drittligisten wartet der Angreifer nach 16 Einsätzen immer noch auf seinen ersten Treffer. Schnatterer kann in Mannheim nicht in Ansätzen seine Leistungen aus Zweitligazeiten anknüpfen. Für den 1. FC Heidenheim erzielte der Rechtsfuß zwischen 2008 und 2021 in 457 Partien 121 Tore und steuerte 128 Assists bei. Nun ist im Sommer nach 15 Jahren im Profigeschäft Schluss.

