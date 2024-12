Brasilianer wollen Scienza

Die mitunter starken Leistungen von Léo Scienza in der Bundesliga rufen offenbar einige Interessenten auf den Plan. Laut ‚Sky‘ beschäftigen sich mit Vasco da Gama, EC Bahia, Internacional Porto Alegre, den Corinthians São Paulo und Grêmio Porto Alegre mehrere Vereine aus Brasilien mit dem Flügelstürmer des 1. FC Heidenheim.

Der 25-Jährige ist noch bis 2027 an den Europa Conference League-Teilnehmer gebunden. Um den 1,75 Meter großen Tempodribbler vorzeitig aus Deutschland loszueisen, sind die genannten Klubs dem Bericht zufolge bereit, drei bis vier Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Ob Scienza Interesse an einem Wechsel in seine Heimat hat oder seine Karriere in Europa fortsetzen will, wird nicht berichtet.