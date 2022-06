35 Millionen: West Ham will Aguerd

Nayef Aguerd (26) von Stade Rennes steht offenbar vor einem Wechsel in die Premier League. Laut ‚The Guardian‘ will West Ham United für den marokkanischen Verteidiger tief in die Tasche greifen. 35 Millionen Euro sollen auf das Konto des Klubs aus der Bretagne fließen.

Der Nationalspieler spielte sich durch starke Leistungen in den Fokus anderer Klubs. Bei den Hammers wäre Aguerd wohl als Alternative auf der linken Innenverteidigerposition für den Langzeitverletzten Angelo Ogbonna (34) und Issa Diop (25), der in der abgelaufenen Spielzeit eher mit wechselhaften Auftritten in Erscheinung trat, vorgesehen.