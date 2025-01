BVB-Trainer: Van Gaal reagiert auf Spekulationen

Louis van Gaal hat kein Interesse an einem Engagement bei Borussia Dortmund. Gegenüber ‚Sky‘ stellt der Niederländer klar: „Nein, das ist für mich nicht vorstellbar. Ich würde nur noch einen Posten als Trainer einer Nationalmannschaft in Erwägung ziehen.“ Seit 2022 ist van Gaal ohne Anstellung als Trainer, zuletzt hatte er für etwas mehr als ein Jahr die niederländische Nationalmannschaft betreut.

Nach der Entlassung von Nuri Sahin am Mittwoch ist der BVB auf Trainersuche. Die heißesten Kandidaten auf den Job an der Seitenlinie sind aktuell die vereinslosen Niko Kovac, Urs Fischer sowie Manuel Pellegrini (Betis Sevilla). Im anstehenden Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) wird U19-Trainer Mike Tullberg an der Dortmunder Seitenlinie stehen.