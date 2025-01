Bericht über Trainersuche: BVB arbeitet an Überraschungslösung

Diverse Kandidaten wurden zuletzt mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, darunter Niko Kovac, Roger Schmidt und Urs Fischer. Auf einen Nachfolger des jüngst entlassenen Nuri Sahin hat sich die Führungsetage des kriselnden Bundesligisten noch nicht festgelegt.

Im Hintergrund arbeitet Sportgeschäftsführer Lars Ricken womöglich an einer Überraschungslösung. ‚La Tercera‘ zufolge ist nämlich Manuel Pellegrini ein Kandidat am Phoenix-See. Seit 2020 ist der 71-jährige Fußballlehrer für Betis Sevilla verantwortlich, sammelte in 231 Partien im Schnitt 1,64 Punkte pro Spiel und erreichte mit dem Klub zuletzt viermal in Folge das europäische Geschäft.

Dass Dortmund die Fühler nach Pellegrini ausgestreckt hat, weiß man offenbar auch in Spanien. Man hoffe, dass „er seinen Vertrag bei uns erfüllen wird“ oder sogar „länger bleibt“, beruft sich die chilenische Tageszeitung auf klubinterne Quellen.

Pellegrini ist bis 2026 an den La Liga-Vertreter gebunden. Entsprechend müssten die Schwarz-Gelben eine Ablöse aufbringen, um den Chilenen, der unter anderem schon bei Real Madrid und Manchester City auf der Trainerbank saß, aus Sevilla loszueisen.