Bestätigt: Gladbach angelt sich Boteli

Borussia Mönchengladbach hat sich die Dienste eines vielversprechendes Sturmtalents gesichert. Demnach wechselt der erst 16-Jährige Winsley Boteli zu den Fohlen. Dies bestätigte Sportdirektor Roland Virkus gegenüber der ‚Rheinischen Post‘.

Die Gladbacher setzen sich beim Sturmtalent von Servette Genf gegenüber großer Bundesligakonkurrenz aus. Dem Vernehmen nach hatten auch Bayer Leverkusen, der SC Freiburg und auch der FC Bayern die Fühler nach Boteli ausgestreckt.

Für Servettes Nachwuchs war der Angreifer mit 32 Treffern in 29 Partien in der abgelaufenen Saison erfolgreich. Bei den Fohlen ist Boteli zunächst in der U17 eingeplant.