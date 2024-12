„Mein Traum“: Müller liebäugelt mit England

Kevin Müller hat sich zu seinem auslaufenden Vertrag beim 1. FC Heidenheim geäußert. Gegenüber ‚Sky‘ sagt der Stammkeeper zwar, dass eine Verlängerung „nach wie vor Thema“ sei – betont jedoch auch, dass seit Sommer Stillstand in den Gesprächen herrsche.

Zuletzt war bereits durchgesickert, dass es Interesse von der Insel am 33-Jährigen gibt. Müller selbst erzählt freimütig: „Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass mein Traum immer mal im Ausland gewesen wäre. England, Amerika, wäre immer nice to have gewesen. Da wird man einfach sehen, was ich in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt.“