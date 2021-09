Raiola: „Zlatan entscheidet Jahr für Jahr“

Ob Zlatan Ibrahimovic seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim AC Mailand verlängern wird, steht noch in den Sternen. „Wir werden sehen, was Zlatan im Juni machen will. Er entscheidet immer Jahr für Jahr, es gibt keine Eile“, erklärt Berater Mino Raiola gegenüber der ‚Tuttosport‘.

Wenn er sich „nicht mehr als Schlüsselspieler für das Team fühlen wird“, werde Ibrahimovic „in den Ruhestand gehen“. In einigen Wochen wird Ibrahimovic 40 Jahre alt. Im Anschluss an die aktive Laufbahn möchte der Angreifer laut Raiola ein „Kapitel als Klubdirektor aufschlagen“.