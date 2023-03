Rashford lehnte Mega-Offerte von PSG ab

Paris St. Germain hat offenbar versucht, Marcus Rashford abzuwerben. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, unterbreitete der französische Hauptstadtklub dem Stürmer von Manchester United ein hochdotiertes Vertragsangebot. Umgerechnet 455.000 Euro pro Woche, satte 24 Millionen Euro Jahresgehalt, hätte der englische Nationalspieler dem Bericht zufolge in der Stadt der Liebe verdienen können. Eine Einigung der Klubs hätte aber ohnehin noch ausgestanden.

Bekanntlich schlug Rashford die Offerte aus. Dass er weiterhin voll auf die Red Devils fokussiert ist, beweist der Torjäger in den vergangenen Monaten durchgehend. Der 25-Jährige schoss wettbewerbsübergreifend 27 Tore in 44 Pflichtspielen. Hinzu kommen neun Assists. Rashford sammelt reichlich Argumente für einen neuen Vertrag bei United, denn sein aktuell gültiges Arbeitspapier läuft 2024 aus. Am Old Trafford wird dem Vernehmen nach intensiv an einer Verlängerung gearbeitet.

