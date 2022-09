Lukebakio-Loblied auf Schwarz

Dodi Lukebakio verweist bei der Erklärung für seine deutliche Leistungssteigerung bei Hertha BSC auf Cheftrainer Sandro Schwarz. „Jeder weiß, was er für die Mannschaft zu tun hat“, erklärt der Außenstürmer gegenüber der ‚Sport Bild‘. Es habe auch Zeiten bei der Hertha gegeben, „da hat jeder Spieler teilweise eher seins gemacht. Das geht am Ende nie gut. Jetzt sagt der Trainer deutlich, was er wann haben will, damit kann ich gut arbeiten. Ich fühle mich wohl, weil seine Philosophie genau zu meinen Stärken passt.“

Für 20 Millionen Euro Ablöse war Lukebakio 2019 im Anschluss an seine Leihe fest vom FC Watford zur Hertha gewechselt. Es folgten sehr durchwachsene Monate sowie die nicht besonders erfolgreiche Leihe zum VfL Wolfsburg. „Mein Start bei Hertha war nicht einfach. Ich bin damals mit einer hohen Ablösesumme und als großer Hoffnungsträger gekommen. Ich hatte sofort einen Status, mit dem die Erwartungshaltung sehr groß war“, erinnert sich Lukebakio. Er „habe sicher nicht alles perfekt gemacht. Aber ich bin noch jung und versuche immer zu lernen.“