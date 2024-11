Lille-Torjäger David ablösefrei: Bayern schaut genau hin

Um beim FC Bayern teils teure Umbrüche im Team einfacher stemmen zu können, schaut sich der Rekordmeister auch immer wieder nach ablösefrei verfügbaren Verstärkungen um. So auch bei Jonathan David vom OSC Lille.

Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Münchner die Situation des 24-jährigen Offensivspielers genau im Blick und sind bestens informiert darüber, dass David seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wird. Mit 13 Saisontreffern, darunter vier Tore in der Champions League, spielt der 56-fache kanadische Nationalspieler eine starke Saison.

Sportvorstand Max Eberl ist dem Bericht zufolge ein großer Fan von David, der in der Offensive auch außerhalb des Sturmzentrums agieren kann. Neben großer Abschlussstärke und Geschwindigkeit zählt auch dessen Beidfüßigkeit zu den großen Stärken des Angreifers. Aufgefallen ist das Gesamtpaket selbstverständlich auch außerhalb Münchens. Fast alle europäischen Topklubs sind an Davids Unterschrift interessiert.

Der FC Liverpool, der FC Arsenal, Juventus Turin, der FC Barcelona sind ebenfalls am Angreifer dran. Lille überlegt aufgrund des starken Interesses sogar, seinen Toptorjäger im Winter für 15 bis 20 Millionen Euro vorzeitig ziehen zu lassen, um noch eine Ablöse zu kassieren. Nach insgesamt 97 Toren in 202 Spielen hofft Lille noch auf etwas Zählbares auf der Habenseite. Immerhin zahlte der OSC im Sommer 2020 noch stolze 27 Millionen Euro an den KRC Genk.