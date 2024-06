„Wird schwer für ihn“: Silva ohne Zukunft bei RB

André Silva wird nach seiner Leihe zu Real Sociedad erstmal zurück zu RB Leipzig zurückkehren. „Wir erwarten André erstmal zurück“, zitiert die ‚Bild‘ RB-Sportdirektor Rouven Schröder, „wenn wir vorne so zusammenbleiben, dann wird es natürlich auch für André schwer – und ist auch vom Budget wahrscheinlich nicht darstellbar, dass er bleibt.“ Aktuell liegt das kolportierte Gehalt bei sieben Millionen Euro, zu viel für einen Backup. RB Leipzig fordert mindestens zehn Millionen Euro Ablöse für den Portugiesen und der aufnehmende Verein müsste das hohe Gehalt stemmen. Deshalb ist es wahrscheinlicher, den Angreifer erneut zu verleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Silva konnte sich bei seiner Leihstation in Spanien nicht durchsetzen und kam nur in 19 von 38 La Liga-Spielen zum Einsatz. Drei magere Tore stehen aus dieser Zeit zu Buche. Die Kaufoption lässt Sociedad verstreichen. Silvas Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2026.