BVB bekommt Bundesliga-Konkurrenz bei Prass

Das Bundesliga-Interesse an Alexander Prass von Sturm Graz wächst weiter. Wie ‚Sky‘ berichtet, beobachtet neben Atalanta Bergamo auch Eintracht Frankfurt die Situation des 23-jährigen Mittelfeldspielers genauer. Der österreichische Nationalspieler hatte zuletzt auch Borussia Dortmund auf den Plan gerufen. Mit 18 Torbeteiligungen, dem Double-Gewinn in Österreich und starken Leistungen bei der Europameisterschaft ist das Interesse an Prass riesig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach liegen laut ‚Sky‘ auch konkrete Anfragen aus der Premier League für den Linksfuß vor. Bereits bekannt ist das Interesse der SSC Neapel sowie des FC Bologna. Als mögliche Ablöse für Prass bringt der Bezahlsender zehn bis zwölf Millionen Euro ins Spiel. Vertraglich gebunden ist der Flügelspieler noch bis 2026. Graz hat auf dem Papier keinen Verkaufsdruck. Ein Transfer in diesem Sommer ist angesichts der starken Nachfrage aber sehr wahrscheinlich.