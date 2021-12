Medien: Farke übernimmt bei Besiktas

Nach dem Aus von Sergen Yalcin wird Daniel Farke wohl neuer Trainer bei Besiktas. Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge übernimmt der deutsche Übungsleiter, der zuletzt bis November vier Jahre lang bei Norwich City im Amt war, in den nächsten 48 Stunden den Posten am Bosporus.

Yalcin war eine Sieglosserie von fünf Spielen inklusive einer 0:5-Klatsche am Dienstag gegen Borussia Dortmund in der Champions League zum Verhängnis geworden. Besiktas steht nach der Meisterschaft und dem Pokalsieg in der Vorsaison aktuell auf einem enttäuschenden neunten Platz in der Liga und hat 18 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Trabzonspor. Der Verein zog heute die Reißleine und entließ Yalcin nach fast zwei Jahren im Amt.