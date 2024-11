Schnappt Heidenheim in Dortmund zu?

Der 1. FC Köln ist mit seinem Interesse an Julian Hettwer nicht allein. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind weitere Zweitligisten und der 1. FC Heidenheim am 21-jährigen Außenstürmer dran. Der Bundesligist beobachte Hettwer intensiv. An Borussia Dortmund ist der Rechtsfuß vertraglich nur noch bis zum Sommer gebunden. Schwarz-Gelb würde gerne verlängern, eine entsprechende Vertragsoption dafür besteht.

Beim BVB kommt Hettwer bislang nur für die zweite Mannschaft zum Einsatz, in 14 Drittliga-Spielen stehen in der laufenden Saison 14 Scorerpunkte zu Buche (neun Tore, fünf Assists). Über seine Zukunft sagte Hettwer gestern: „Kein Kommentar. […] Es ist alles offen.“