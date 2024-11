Tillman: Bayern-Rückkehr als „großes Ziel“

Malik Tillman spielt bei der PSV Eindhoven eine starke Saison und stellt sich damit ins Schaufenster für die europäischen Top-Klubs. Wie der 22-Jährige jetzt in einem Interview mit ‚Bild‘ verrät, ist die Rückkehr zum FC Bayern München „weiterhin ein Traum und ein großes Ziel“. Aber auch ein Wechsel in die Premier League reize den Offensivspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Bayern hatte seinen Jugendspieler in der vergangenen Saison an die PSV ausgeliehen. Die Niederländer hatten eine Kaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro hatte und diese auch gezogen. Der deutsche Rekordmeister nahm seinerseits – zur Verwunderung des Spielers – seine Rückkaufoption nicht wahr. Dem Vernehmen nach hat der FCB im Sommer 2026 erneut die Chance, Tillman für dann 35 Millionen zurückzuholen.