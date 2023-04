Trio um Leverkusen an Jackson dran

Offensiv-Talent Aziel Jackson von St. Louis City befindet sich scheinbar auf dem Radar dreier deutscher Vereine. Wie ‚Transfermarkt.us‘ berichtet, beobachten Bayer Leverkusen, der SC Paderborn und Hannover 96 die Entwicklung des 21-Jährigen.

Für das Profiteam von St. Louis schoss der US-Amerikaner in drei Partien zwei Tore. In vier Einsätzen für die Zweitvertretung des MLS-Klubs gelang dem Mittelfeldspieler bislang kein Treffer. Dem Verein um Sportdirektor Lutz Pfannenstiel schloss sich Jackson erst im November des vergangenen Jahres an.

Der MLS-Neuling ließ sich die Dienste des Lockenkopfs 150.000 Euro kosten. Bei St. Louis steht Jackson noch bis zum Ende dieses Jahres unter Vertrag. Gut möglich also, dass sich interessierte Vereine die vertragliche Situation des Nachwuchskickers zunutze machen wollen.