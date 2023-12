Topvertrag garantiert: Dribbelkönig Sané dominiert die Bundesliga

„Wenn er mit sich im Reinen ist, dann kann er jemand sein, der den Unterschied ausmacht. Dann muss er sogar jemand sein, der die Liga dominiert“, forderte Trainer Thomas Tuchel recht früh in der Saison von seinem Schützling Leroy Sané. Und der Linksfuß lieferte.

Je acht Tore und Assists steuerte Sané in 15 Ligaspielen bei und stellte damit schon jetzt seinen Scoring-Saisonhöchstwert ein. Der Flügelstürmer harmoniert dabei prächtig mit Neuzugang Harry Kane. Der spielerisch starke neue Mittelstürmer schuf Sané Platz, setzte ihn ein und machte ihn merklich besser.

„Körperliche Maschine“

Sané selbst präsentierte sich im ersten Teil der Saison aber auch topfit, Tuchel bezeichnete ihn sogar als „körperliche Maschine“. Entsprechend erhielt Sané auch die meiste Einsatzzeit aller Bayern-Profis. Das half ihm auch dabei, die Liga in einer Statistik ganz besonders zu „dominieren“: In der der erfolgreichen Dribblings.

Satte 63 Mal umkurvte Sané laut ‚fbref.com‘ seinen Gegenspieler – und damit 17 Mal häufiger als der zweitplatzierte in dieser Liste Florian Wirtz. Dessen Leverkusener Teamkollege Victor Boniface komplettiert das Treppchen.

Die Vertragsfrage

Sané befand sich über weite Strecken der bisherigen Saison in der Form seines Lebens. Und auch, wenn er ganz zum Ende etwas überspielt wirkte: Der 27-Jährige hat sich in eine herausragende Position für Gespräche über einen neuen Vertrag gebracht.

Das aktuelle Arbeitspapier des deutschen Nationalspielers läuft 2025 aus. Mit einer Verlängerung sind die Bayern schon jetzt spät dran, schließlich wird ohne Unterschrift das Szenario Verkauf immer realistischer, will man noch Ablöse kassieren. Ein ablösefreier Abgang 2025 wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden für den FCB.

Sané fühlt sich in München unter Tuchel wohl, macht wie gefordert regelmäßig den Unterschied und wird bald einen Topvertrag unterschreiben – ob in München oder bei einer anderer Topadresse in Europa. Ex-Klub Manchester City, der FC Liverpool und der FC Barcelona zählen laut Medienberichten zum Interessentenkreis für Tuchels Unterschiedsspieler.