Köln: Córdoba kommentiert Transfer-Gerüchte

Jhon Córdoba schließt einen Abgang vom 1. FC Köln nicht aus. Es sei ja klar, „dass der Transfermarkt lange offen sein wird“, bemerkt der 27-jährige Stürmer gegenüber ‚Caracol Radio‘, „ich habe einen Vertrag in Köln, aber man weiß im Fußball nie, was passiert. Ich bleibe entspannt.“

Er fühle sich „momentan“ wohl in Deutschland, fügt Córdoba an, ohne sich zu sehr aus der Deckung zu wagen. Mit 13 Liga-Toren spielte der Kolumbianer eine starke Saison und weckte außerhalb Kölns Begehrlichkeiten. Vor allem Hertha BSC wurde zuletzt ins Spiel gebracht. Córdobas Vertrag in der Domstadt läuft im nächsten Jahr aus.