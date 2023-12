Köln-Krise: Baumgart hinterfragt sich selbst

Die Niederlage des 1. FC Köln im Auswärtsspiel bei Union Berlin (0:2) hat bei Steffen Baumgart Spuren hinterlassen. Der ohnehin schon angezählte Trainer der Geißböcke nahm nach dem Spiel gegenüber ‚Sky‘ kein Blatt vor den Mund: „Ich glaube, heute werden wir uns nochmal hinsetzen und alles Revue passieren lassen. Ich glaube, das gehört dazu. Dann gucke ich, wie es in den nächsten Tagen funktioniert, vielleicht runterzufahren.“

In der Betrachtung der Gesamtsituation will sich der Kölner Cheftrainer nicht zu sehr in den Fokus stellen: „Es geht um unseren Verein. Nochmal: Köln ist mein Verein. Wenn du zweieinhalb Jahre bei so einem Verein arbeitest, denn geht es nicht darum, ob ich die Flinte ins Korn werfe, sondern es geht einfach darum zu sagen, was ist das Beste für diesen Verein.“ Abschließend äußerte sich Baumgart noch wie folgt: „Wir haben alle eine Verantwortung und der müssen wir uns stellen.“ Eine Aussage, die einiges an Interpretationsspielraum lässt.