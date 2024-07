James: Zurück im Rampenlicht – zurück nach Europa?

James Rodríguez ist zurück. Nach einigen Jahren, die weitestgehend von Trostlosigkeit, Fitnessproblemen und sportlichem Niedergang geprägt waren, hat Kolumbiens Nummer zehn bei der diesjährigen Copa América im Trikot der Nationalmannschaft wieder geglänzt. Trotz der 0:1-Niederlage gegen Argentinien im Endspiel wurde James zum Spieler des Turniers gewählt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es könnte der Startschuss gewesen sein für einen goldenen Karriere-Herbst. Nach Stationen in Katar und Griechenland steht der 33-Jährige aktuell beim FC São Paulo in Brasilien unter Vertrag. In diesem Sommer könnte es aber noch einmal zurückgehen nach Europa. Vor allem in Spanien genießt der Ex-Star von Real Madrid einen hervorragenden Ruf.

Lese-Tipp

Ajax holt Traoré zurück

Spuren nach Spanien

Celta Vigo und der FC Villarreal sollen die Fühler ausgestreckt haben, genau wie neuerdings auch Atlético Madrid. Sogar Auftritte in der Champions League sind also nicht ausgeschlossen. Dazu haben auch die Boca Juniors angeklopft. Wohl eher haltlose Gerüchte gab es vor einigen Wochen auch um ein vermeintliches Interesse von Bayer Leverkusen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass der Deutsche Meister wirklich einen Vorstoß wagen wird, darf bezweifelt werden. Andere Türen in Europa werden sich aber mit Sicherheit öffnen. Die herausragenden Leistungen des feinen Technikers bei der Copa rechtfertigen dies allemal.